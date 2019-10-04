Чешского певца Карела Готта похоронят 12 октября

Прощание с чешским певцом Карелом Готтом состоится в следующую пятницу, 11 октября, в пражском дворце Жофин. Похороны пройдут на следующий день, 12 октября, сообщила в Facebook его вдова Ивана Готтова.

Она рассказала, что согласилась на то, чтобы похороны были организованы с государственными почестями. Поминальное богослужение состоится в соборе святого Вита, его проведет кардинал Доминик Дука, архиепископ Пражский. Где именно похоронят певца, неизвестно.

Карел Готт умер 2 октября в возрасте 80-ти лет. Певец был хорошо известен в СССР, где гастролировал десятки раз. За свою карьеру он выпустил около 300 альбомов.

Подробности — в публикации “Ъ” «Голос по обе стороны эпохи».