В Чехии умер певец Карел Готт

На 81 году жизни умер чешский певец Карел Готт, сообщил чешские СМИ со ссылкой на его жену Ивану Готтову.

«С глубочайшим горем в сердце я объявляю, что мой любимый муж Карел Готт оставил нас вчера незадолго до полуночи после тяжелой и продолжительной болезни»,— сообщила жена певца.

Карел Готт был хорошо известен в СССР, где гастролировал десятки раз. Он выпустил около 300 альбомов. Некоторые песни господин Готт исполнял с коллективом Ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова.