Продажи Lada Granta увеличились почти на 40% в 2019 году

С января по сентябрь 2019 года «АвтоВАЗ» увеличил продажи Lada в России на 2,4%, до 265, 2 тыс. штук по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сентябре продажи Lada выросли на 1,1%, до 31 516 шт., сообщает пресс-служба компании.

Лидером продаж стала Lada Granta. За девять месяцев было продано 96 974 таких машин, что на 38,2% больше показателей 2018-го. Только в сентябре продали 11 208 Lada Granta (на 12,8% больше, чем в начале осени прошлого года).

Второй по популярности стала Lada Vesta. С января по сентябрь продали 83 502 автомобиля, что на 9,6% больше, чем годом ранее. В сентябре продажи этой модели составили 9452 штуки (на 4,4% выше, чем в 2018 году).

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» не будет выпускать спортивную модификацию обновленной Lada Granta. По данным «Авторевю», российский автопроизводитель отказался от выпуска версии Sport рестайлинговых седана и хэтчбека из-за низкого спроса на подобную модификацию.