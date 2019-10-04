Facebook запустила мессенджер для близких друзей из Instagram

Facebook запустила приложение Threads — новый мессенджер для общения с «лучшими друзьями» из Instagram. Как говорится в пресс-релизе соцсети, новое приложение позволит пользователям моментально делиться текстовыми сообщениями, фото, видео и Stories с теми, кого они ранее внесли в список лучших друзей в Instagram.

Facebook с 2017 года вела разработку отдельного приложения для обмена сообщениями Direct, однако в мае этого года отказалась от этой идеи. Threads является усовершенствованной версией Direct — оно сконцентрировано прежде всего на камере мобильного телефона, доступ к которой открывается в один клик. А вторым кликом можно тут же отправить сделанный снимок избранным контактам. Помимо этого в Threads были введены «Статусы». Сообщения, получаемые и отправляемые в Threads, будут также отображаться в списке диалогов Direct.

Кирилл Сарханянц