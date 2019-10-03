Губернатор Ростовской области назначил нового заместителя по транспорту и строительству

На должность заместителя губернатора Ростовской области по транспорту и строительству назначен Виктор Вовк. Указ о назначении подписал в четверг, 3 октября, губернатор региона Василий Голубев, сообщает его пресс-служба.

Виктор Вовк — уроженец Ростова-на-Дону, в 1998 году он окончил Ростовский государственный университет по специальности «Юриспруденция», является кандидатом юридических наук. Занимал руководящие должности в различных коммерческих организациях транспортного комплекса. Несколько лет возглавлял «Ростовский порт». С 2010 года работал заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта.

Ранее заместителем губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры был Сергей Сидаш, находящийся сейчас под домашним арестом. Как писал „Ъ-Юг“, господина Сидаша задержали 21 мая по подозрению в превышении должностных полномочий при строительстве стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года. Однако в июне 2019 года Василий Голубев заявлял, что Сергей Сидаш сохранил свой пост, и замгубернатора не уволят, пока его вина не будет доказана.

Кристина Федичкина