Ремень без опасности

В Ростовском областном суде завершились прения сторон по делу Владислава Мордасова, Яна Сидорова и Вячеслава Шашмина. Молодых людей, которые в 2017 году вышли с плакатами к зданию правительства Ростовской области, обвиняют в попытке организовать массовые беспорядки в Ростове. Защитники заявили, что считают выводы обвинения неверными, и попросили оправдать обвиняемых, которым прокуратура ранее запросила длительные сроки лишения свободы.



Прения сторон по делу Владислава Мордасова, Яна Сидорова и Вячеслава Шашмина, обвиняемых в покушении на организацию массовых беспорядков и участии в них (ч. 3 ст. 30, ч. 1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ), начались в Ростовском областном суде 12 сентября. Тогда успела выступить только прокурор. Она попросила суд назначить Владиславу Мордасову восемь с половиной лет лишения свободы, Яну Сидорову — восемь лет, Вячеславу Шашмину — три года. Выступление стороны защиты в рамках прений отложили на 3 октября.

В назначенный день в суде собралось более 80 человек. Поддержать обвиняемых пришли местные политические активисты, представители Amnesty International, а также группа пострадавших от крупного пожара, произошедшего в августе 2017 года в центре Ростова. В их защиту выступали Влад Мордасов и Ян Сидоров, когда 5 ноября 2017 года вышли на площадь перед зданием правительства Ростовской области с плакатами «Верните землю погорельцам» и «Правительство в отставку», где и были задержаны полицейскими. Третьего подсудимого, Вячеслава Шашмина, задержали тогда же в переулке неподалеку от площади. Позднее следователи выяснили, что все они состояли в одном Telegram-чате. Самому старшему из них тогда был 21 год.

Ранее в ходе прений прокурор выразила уверенность, что чат в Telegram Владислав Мордасов создал для подбора соратников для проведения в Ростове массовых беспорядков с целью дестабилизации обстановки. Одного из пользователей чата, Яна Сидорова, господин Мордасов наделил правами администратора. Позже они и еще несколько участников чата встречались в кафе «Шаурма 24» и блинной «Вкуснолюбов». По мнению прокуратуры, встречи проводились для выработки плана действий при проведении массовых беспорядков, запланированных на 5 ноября 2017 года.

В своих выступлениях защитники и сами подсудимые отметили, что понятие массовых беспорядков включает в себе события, сопровождающиеся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств и т. д., что абсолютно не входило в их планы. «Мы с Яном Сидоровым вышли на мирную акцию, в ходе которой никто не пострадал и не мог пострадать,— ни у кого из нас не было изъято никаких взрывчатых веществ и оружия. Плакаты и армейский ремень, который был на мне, ими не являются»,— подчеркнул в своем выступлении Владислав Мордасов. В прениях он и Ян Сидоров утверждали, что планировали исключительно мирный пикет, а в чате банили агрессивно настроенных участников и призывали всех действовать в рамках закона. По их словам, на этапе следствия правоохранители добились от них признательных показаний с помощью пыток — подсудимые настаивают, что к ним применялось физическое и психологическое насилие.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, о давлении силовиков также неоднократно заявляли свидетели, выступавшие в суде. Некоторые признались, что подписали протоколы допроса из страха уголовного преследования и опасения за свою жизнь.

Оглашение приговора по делу предварительно назначено на 4 октября.

Кристина Федичкина