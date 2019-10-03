Путин подписал распоряжение о временном переезде Госдумы в Дом союзов

Президент России Владимир Путин распорядился временно разместить Госдуму и организации, которые обеспечивают ее деятельность, в здании Дома союзов (Большая Дмитровка, дом 1). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

О возможном переезде Госдумы ранее сообщали «Ведомости». В распоряжении издания оказалась пояснительная записка к проекту федерального бюджета на 2020–2022 годы. Предполагалось, что Дом союзов будет использоваться для пленарных заседаний на время реконструкции основного здания. На временное размещение нижней палаты в Доме союзов будет выделено почти 389 млн руб. в 2020 году, а в 2021-м — около 388 млн руб.

О реконструкции основного здания Госдумы спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в ноябре 2017 года. Стоимость, сроки и объем проекта неоднократно менялись. По словам его заместителя Игоря Лебедева, никто не ожидал, что здание находится в таком «ужасном состоянии» и его реконструкция вызовет много сложностей.

Как ранее сообщал “Ъ”, реконструкция зданий Госдумы обойдется более чем в 4 млрд руб. Внесенные в федеральную адресную инвестиционную программу изменения пятикратно повысили ранее запланированные затраты на проект и на два года увеличили сроки его реализации.

Подробности — в материале “Ъ” «Парламентский ремонт опять перестроился».