«Ведомости»: Дом союзов арендуют для Госдумы за 777 млн рублей

Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2020–2022 годы, Минфин предложил выделить на аренду Дома союзов на Большой Дмитровке для Госдумы почти 389 млн руб. в 2020-м и около 388 млн в 2021 году, сообщает газета «Ведомости». Предполагалось, что помещение будет использоваться для пленарных заседаний на время реконструкции основного здания. Однако собеседник газеты в аппарате нижней палаты парламента сообщил, что этого, скорее всего, не произойдет, а Дом союзов будет использоваться как дополнительная площадка.

По словам зампредседателя Госдумы Игоря Лебедева, переезда зала заседаний не ожидается до конца созыва 2021 года. Он сообщил, что для нижней палаты парламента в Доме союзов будет арендоваться Колонный зал. Источник газеты «Ведомости» сообщил, что аренда этого зала обойдется в 600 тыс.—1 млн руб. в сутки. Собеседник в аппарате Госдумы отметил, что переезда до конца 2019 года не произойдет, поскольку здания Думы на Охотном Ряду и в Георгиевском переулке будут обследовать на предмет противоаварийных работ. В случае если будет выявлена необходимость укрепления фундамента здания и проведения комплекса противоаварийных работ, реконструкцию зала заседаний могут отложить на время их проведения, поэтому переезда в Колонный зал не ожидается и в 2020 году.

О реконструкции основного здания из-за износа спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в ноябре 2017 года. Стоимость, сроки и объем проекта неоднократно менялись. По словам господина Лебедева, никто не ожидал, что здание находится в таком «ужасном состоянии» и его реконструкция вызовет много сложностей.

Как ранее сообщал “Ъ”, реконструкция зданий Госдумы обойдется более чем в 4 млрд руб. Внесенные в федеральную адресную инвестиционную программу изменения пятикратно повысили ранее запланированные затраты на проект и на два года увеличили сроки его реализации.

Подробности — в материале “Ъ” «Парламентский ремонт опять перестроился».