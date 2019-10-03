Шенген до Киева доведет

Для получения шенгенской визы жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) должны обращаться в консульства на Украине, а не в России — даже если они ранее получили паспорт РФ. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Еврокомиссии, указывая, что соответствующие рекомендации уже направлены государствам ЕС и участникам Шенгенского соглашения. Решение стало ответом на апрельский указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном получении гражданства для жителей республик.

«На этой неделе Европейская комиссия и Европейская служба внешних связей направили странам—членам ЕС и не входящим в ЕС государствам—участникам Шенгенского соглашения рекомендации по обработке ходатайств о предоставлении визы, которые подают лица, постоянно проживающие в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей Украины»,— сообщили в четверг в пресс-службе Еврокомиссии. Инструкция, о которой идет речь, призвана обеспечить «должное и единообразное применение правил ЕС о выдаче шенгенских виз в Российской Федерации и на Украине».

Страны шенгенского пространства также должны предоставлять жителям полную информацию о процессе получения визы. В частности, разъяснять, что граждане, имеющие украинский биометрический паспорт, могут путешествовать без нее.

Таким образом, например, житель Донецка, имеющий украинский и российский паспорта и прописанный в Донецке, чтобы получить рабочую или учебную визу, может использовать украинский загранпаспорт или выехать в страны Шенгена без визы как турист на срок до 90 дней. Однако по российскому паспорту получить ни туристическую, ни какую-либо другую визу он не может. Вместе с тем в анкете на шенгенскую визу вопроса о наличии второго гражданства нет.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом вступил в силу в июне 2017 года. Соответствующее соглашение было достигнуто при бывшем президенте Украины Петре Порошенко. Согласно договоренности, украинские граждане могут свободно посещать страны ЕС при наличии биометрического заграничного паспорта, однако они не должны находиться на территории союза более 90 дней в течение 180-дневного периода. При этом безвизовый режим не дает права устроиться на работу или учиться в ЕС в рамках длительных образовательных программ.

Как отмечается в сообщении, формальное ограничение подачи заявлений на визу в консульствах на территории РФ было объявлено на основании решения Европейского совета от 20 июня 2019 года. Тогда в Брюсселе отметили «серьезную обеспокоенность» указом президента РФ от 24 апреля 2019 года. Этот указ предусматривает упрощенный порядок выдачи паспортов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и, по мнению лидеров стран—участниц ЕС «противоречит духу и целям минских соглашений». Между тем в самом указе объясняется: решение президента было принято «в гуманитарных целях» и для «защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права». Со дня вступления документа в силу российские паспорта были выданы более 35 тыс. жителей региона.

Напомним, получить шенгенскую визу в консульствах государств ЕС на территории РФ не могут и крымчане с российским паспортом. Как заявил в июле ТАСС глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер, при обращении крымчан за визой Евросоюз не будет принимать российские паспорта, выданные после 2014 года. При этом дипломат сообщил, что существует лишь два способа получения шенгенской визы: использовать «проездные документы, выданные там российскими властями до незаконной аннексии» и воспользоваться украинским небиометрическим паспортом.

Марина Коваленко