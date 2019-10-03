В Ростове завершились прения по делу о попытке организовать массовые беспорядки

Сегодня, 3 октября, в Ростовском областном суде завершились прения сторон по делу Владислава Мордасова, Яна Сидорова и Вячеслава Шашмина, обвиняемых в покушении на организацию массовых беспорядков и участии в них (ч. 3 ст. 30, ч. 1, 2 ст. 212 УК РФ).

Прения начались 12 сентября: тогда прокурор попросила суд приговорить Владислава Мордасова к восьми с половиной годам лишения свободы, Яна Сидорова — к восьми годам, Вячеслава Шашмина — к трем годам. Выступление стороны защиты в рамках прений отложили на 3 октября. Адвокаты и обвиняемые подробно проанализировали все доказательства обвинения и обосновали их недопустимость. Подсудимые утверждали, что планировали исключительно мирный пикет. Они подчеркнули, что нельзя рассматривать в качестве доказательств их показания, данные на этапе следствия, поскольку они получены правоохранителями с применением пыток. Как писал “Ъ-Юг” ранее, о давлении силовиков также неоднократно заявляли свидетели, выступавшие в суде.

В последнем слове обвиняемые поблагодарили своих близких и всех неравнодушных граждан за поддержку — в зале суда присутствовали около 80 человек, в том числе политические активисты, представители Amnesty International и правозащитники. Чтение приговора по делу предварительно назначено на 4 октября.

Напомним, Владислав Мордасов и Ян Сидоров 5 ноября 2017 года вышли на площадь перед зданием правительства Ростовской области с плакатами «Верните землю погорельцам» и «Правительство в отставку». Третьего подсудимого, Вячеслава Шашмина, задержали тогда же в переулке неподалеку от площади. Позднее следователи выяснили, что все они состояли в одном Telegram-чате. Самому старшему из них тогда был 21 год. Сторона обвинения считает, что чат в Telegram Владислав Мордасов создал для подбора соратников для проведения в Ростове массовых беспорядков с целью дестабилизации обстановки в России. По версии прокуратуры, беспорядки должны были пройти 5 ноября 2017 года. Главными доказательствами, по версии обвинения, являются показания обвиняемых и свидетелей на этапе следствия, а также изъятые плакаты, мегафон и ремень, который был на Владиславе Мордасове в день задержания.

Подробнее — в материале “Ъ” «Прокурор попросил построже».

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону