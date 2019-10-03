Медведев уволил главу Росгидромета

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета) Максима Яковенко. Соответствующее распоряжение (.pdf) опубликовано на сайте правительства.

«Освободить Яковенко Максима Евгеньевича от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»,— говорится в документе. Как сообщает РБК, господин Яковенко не знал о своей отставке и сообщил, что никуда уходить не собирался.

Ранее глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин заявлял, что Росгидромет ждет серьезная реорганизация. По словам министра, служба мониторинга окружающей среды должна улучшить возможности прогноза природных ЧС.

Максим Яковенко с 2014 года занимал должность замглавы Росгидромета, до этого работал начальником департамента государственных финансов аппарата правительства РФ, замглавы Минприроды, а также советником премьер-министра.

Он был назначен в сентябре 2017 года после освобождения от должности Александра Фролова. Это произошло после того, как Генпрокуратура проинформировала главу Минприроды Сергея Донского, что неверный прогноз Росгидромета привел к «катастрофическим последствиям» от урагана в Москве 29 мая 2017 года.

Подробнее о том, как Дмитрий Медведев сменил руководство Росгидромета, читайте в материале “Ъ” «Временами возможны отставки».