«Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» разблокировать транспортировку газа из Туркмении

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о готовности России заключить соглашение по транзиту газа через Украину в соответствии с европейским протоколом, если Киев успеет до конца года имплементировать энергетическое законодательство Европы. По словам господина Витренко, правительство Украины успеет внедрить европейские правила.

Кроме того, он потребовал от «Газпрома» разблокировать возможность транспортировки газа для Украины из Туркменистана или других поставщиков. «"Нафтогаз" обоснованно требует, чтобы "Газпром" разблокировал возможность получать на границе Украина--РФ газ из Туркменистана, газ независимых добытчиков в России, а также газ для европейских контрагентов "Газпрома"»,— написал исполнительный директор «Нафтогаза» на странице в Facebook.

Напомним, с 2009 года между «Газпромом» и «Нафтогазом» действуют два контракта — о поставках газа на Украину и о его транзите в Европу. Оба истекают в конце 2019 года. Поставки туркменского газа на Украину были приостановлены в 2006 году.

Подробнее о согласии РФ на использование правил ЕС при транзите газа читайте в материале “Ъ” «"Газпром" принял Украину в Европу».