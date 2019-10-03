Путин поручил ввести ответственность для чиновников за непредоставление информации по ЧС

Президент России Владимир Путин поручил ввести ответственность для должностных лиц и организаций за непредоставление информации по чрезвычайным ситуациям (ЧС). В перечне поручений по итогам совещания о ликвидации последствий паводка в Дальневосточном федеральном округе, которое состоялось 17 сентября, указано, что это поручение необходимо выполнить до 1 марта 2020 года.

Также президент поручил руководителям высших исполнительных органов государственной власти Амурской области, Приморского края, Хабаровского края и Еврейской автономной области посетить территории, пострадавшие от паводка, и провести прием пострадавших граждан. Доклад необходимо предоставить до 1 ноября 2019 года.

Ранее господин Путин назвал работу чиновников по ликвидации последствий паводков нерасторопной. По его словам, это касается темпов обследования жилья, составления списков пострадавших и оказания им помощи.

Летом неделя сильных затяжных дождей для Амурской области обернулась наводнением в ряде районов. Тогда к наводнению готовились в Еврейской автономной области и Хабаровском крае. В Иркутской области, где во время стихийного бедствия погибли 25 человек, прогнозировали резкое повышение воды в реках.

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