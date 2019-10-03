ОАК: во время полета МС-21 некорректно сработал датчик выхода шасси

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) прокомментировала неисправность, возникшую во время испытательного полета самолета МС-21. Во время полета предположительно некорректно сработала индикация выхода шасси. Полет продолжался более часа, самолет приземлился в штатном режиме в Жуковском, сообщили “Ъ” в корпорации.

Ранее сообщалось, что 3 октября во время испытательного полета МС-21 возникла техническая неисправность, связанная со стойкой шасси. По этой причине самолет экстренно посадили в Жуковском. В результате инцидента никто не пострадал.

«В ходе стандартной процедуры анализа испытательного полета техническими специалистами будет установлена точная картина работы систем и в случае необходимости произведены дополнительные настройки»,— добавили в пресс-службе ОАК.

МС-21-300 — это российский самолет вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Он находится на стадии сертификационных испытаний. Сертификация в России может пройти в 2020 году. Общая стоимость проекта до 2025 года оценивается в 437,4 млрд руб.

Ранее запуск серийного производства МС-21 перенесли с конца 2019 года на 2020 год. В августе на авиасалоне МАКС-2019 ОАК подписала соглашение о намерениях на поставку 20 самолетов МС-21. Десять самолетов может приобрести казахстанская компания Bek Air, еще пять — «Якутия».

Подробнее — в материале “Ъ” «ОАК заключила мягкие контракты на 20 самолетов МС-21».