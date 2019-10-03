03 октября, четверг
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BMW показала заводской тюнинг для X5, X6 и X7

Компания BMW представила заводской тюнинг для кроссоверов X5, X6 и X7 последнего поколения.

Для всех автомобилей, включая спортивные X5 M и X6 M, предложены новые аэродинамические элементы обвеса. Интерьер можно доработать с помощью новых вариантов руля, декоративных накладок из углепластика и фирменных ковриков. Также на базовые X5 и X6 можно установить усиленные тормоза от M-версий.

Напомним, ранее BMW показала заводской тюнинг для новых кроссоверов X3 M и X4 M.

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