BMW показала заводской тюнинг для X3 M и X4 M

BMW X4 M Performance Parts. Фото: BMW

BMW X3 M Performance Parts. Фото: BMW

Для модели предложены карбоновые аэродинамические элементы обвеса, а интерьер можно доработать с помощью новых вариантов руля и декоративных накладок. Также доступна графика в фирменных цветах M Performance для кузова.

Кроме того, для кроссоверов можно докупить проекторы, изображающие при открытии двери на асфальте эмблему M Performance. Доступны салонные коврики, чехлы для ключа зажигания и сумка для запасного колеса — все с логотипами M Performance.

Напомним, премьера M-версий кроссоверов BMW X3 и BMW X4 состоялась в феврале 2019 года.