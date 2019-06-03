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BMW показала заводской тюнинг для X3 M и X4 M

Компания BMW представила заводской тюнинг для новых кроссоверов X3 M и X4 M — модели получили набор деталей M Performance Parts.

Для модели предложены карбоновые аэродинамические элементы обвеса, а интерьер можно доработать с помощью новых вариантов руля и декоративных накладок. Также доступна графика в фирменных цветах M Performance для кузова.

Кроме того, для кроссоверов можно докупить проекторы, изображающие при открытии двери на асфальте эмблему M Performance. Доступны салонные коврики, чехлы для ключа зажигания и сумка для запасного колеса — все с логотипами M Performance.

Напомним, премьера M-версий кроссоверов BMW X3 и BMW X4 состоялась в феврале 2019 года.

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