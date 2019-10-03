Владельца телеканалов NewsOne и «112.Украина» допросили по статьям о терроризме

Службу безопасности Украины допросила депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», владельца телеканалов «112.Украина», NewsOne и ZIK Тараса Козака по статьям о терроризме, сообщил сам господин Козак в эфире «112.Украина».

«Сегодня меня допрашивали по трем статьям. Одна статья — это "терроризм", вторая — "финансирование терроризма", а третья — "легализация средств, полученных преступным путем". Это для меня было сегодня новостью»,— сказал депутат. По его словам, допрос длился 30 мин.

Претензии к депутату появились, после того как телеканалы «Россия 1» и NewsOne попытались провести телемост между Россией и Украиной. Против владельцев канала было возбуждено дело о покушении на госизмену. NewsOne прекратил подготовку телемоста из-за прямых «угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких». Украинских участников телемоста пригласили в московскую студию.

12 июля телемост Украины с Россией прошел в рамках программы «Надо поговорить» на «Россия 1». Украинские участники вышли в эфир по Skype.

О скандале вокруг украинского телеканала читайте в материале “Ъ” «Между Россией и Украиной рухнул телемост».

О проблемах у пророссийского украинского политика Виктора Медведчука, которые начались после планов провести телемост,— в публикации “Ъ” .