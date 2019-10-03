Генпрокуратура оценила ущерб от паводка на Дальнем Востоке в 1,9 млрд рублей

Ущерб гражданам и инфраструктуре от паводка на Дальнем Востоке составляет около 1,9 млрд руб., посчитали в Генпрокуратуре. Большая часть из этой суммы — это деньги, которые требуются для ремонта жилья.

«По предварительной оценке, ущерб составляет 1 млрд и почти 900 млн руб. Эта сумма делится на выплаты пострадавшим — более 300 млн руб., восстановление транспортной инфраструктуры — это еще 400 млн руб. Приобретение и ремонт жилья для тех, кто его лишился,— 740 млн руб., сельское хозяйство — почти 200 млн руб. и отложенные восстановительные работы — еще 250 млн руб.»,— сказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной на интернет-канале ведомства «Эфир» (цитата по ТАСС).

Более 9 тыс. человек получили материальную помощь на общую сумму в 122 млн руб., по данным на начало октября. Единовременную помощь оказали 8 тыс. человек на 84 млн руб. Более 500 жителей получили 37 млн руб. в качестве финансовой помощи.

По словам господина Куренного, семь должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Выявлено 214 нарушений закона. 39 должностных лиц получили предостережения.

Ранее президент России Владимир Путин назвал работу чиновников по ликвидации последствий паводков нерасторопной. По его словам, это касается темпов обследования жилья, составления списков пострадавших и оказания им помощи.

О спорах по поводу компенсации за наводнение — в материале “Ъ”.