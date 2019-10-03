Мэр Ялты переходит на работу в правительство Крыма

Горсовет Ялты принял отставку главы администрации города Алексея Челпанова. Его полномочия депутаты прекратили на сегодняшнем заседании. Заявление об отставке мэр курортного города написал по собственному желанию. Он сообщил депутатам, что намерен вернуться на работу в правительство Крыма.

Господин Челпанов руководил Ялтой с апреля 2018 года. До этого он работал помощником главы Крыма Сергея Аксенова, а еще ранее в силовых структурах.

Также сегодня заявление об отставке по собственному желанию написала глава администрации Алушты Галина Огнева. Она не исключила возможность своего участия в новом конкурсе на замещение должности мэра города.

Напомним, 18 сентября Сергей Аксенов предложил написать заявления об увольнении по собственному желанию всем мэрам городов и руководителям администраций районов Крыма. Он объяснил это необходимостью «формирования новой команды» чиновников, связанной с перевыборами в Госсовет Крыма и местные советы, которые состоялись 8 сентября.

Сам Сергей Аксенов был переизбран на пост главы Крыма 20 сентября. По информации “Ъ”, большая часть уволившихся глав городов и районов вернут свои должности по итогам новых конкурсов.

Подробнее в публикации “Ъ” «Крым получил старую новую власть».

Вадим Никифоров, Симферополь