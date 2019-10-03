«Джокер» рассмеется в российских кинозалах

В российский прокат вышел фильм «Джокер». Триллер про злодея из вселенной DC стал самым популярным кинокомиксом еще до премьеры. Рейтинг картины на IMDb уже выше, чем у последней части «Мстителей». Что особенного в этом фильме и на какие сборы он может рассчитывать? Об этом — Илья Сизов и Яна Пашаева.

Режиссер Тодд Филлипс, больше известный своими легкими комедиями «Мальчишник в Вегасе» и «Впритык», на этот раз покажет зрителю депрессивный и грязный Готэм начала 80-х. В комиксах у Джокера нет настоящего имени, его прошлое покрыто тайной. Тодд Филлипс же называет главного врага Бэтмена Артуром Флеком и сам выдумает историю его происхождения. Артур работает клоуном, живет с мамой и мечтает стать стендап-комиком. Он посещает социального работника, принимает лекарства и носит с собой карточку, которая предупреждает, что его затяжные неконтролируемые приступы хохота — это проявления его ментального расстройства. Все считают его неудачником, и Артур постепенно разочаровывается в мире, сходит с ума и становится злодеем.

Хоакин Феникс, который играет Джокера, признавался, что сам чуть не сошел с ума, готовясь к этой роли. Он похудел на 24 кг, так что у героя стали выпирать ребра и лопатки, и месяцами репетировал безумный смех, прежде чем нашел подходящий тон. Впервые «Джокера» показали на Венецианском кинофестивале, где он стал настоящей сенсацией. После просмотра критики и зрители аплодировали ему восемь минут, и долго обсуждали его затем, рассказала кинокритик Buro 24/7 Екатерина Загвоздкина: «Когда его только показали, люди во всех очередях перед показами в пресс-центре шептались и говорили, что это очень классный фильм. Это бывает не очень часто. Это очень мрачное кино, психологическое. Но в отличие от супергеройства, там вопросы несколько другие ставятся — сложных отношений с самыми близкими, сумасшествия, какой-то бытовой жестокости — гнетущая атмосфера, при этом очень хорошо переданная.

И я думаю, что это как раз один из тех моментов, которые оценили критики: ты как будто чувствуешь этот ужасный, фриковатый, грязный мир».

«Джокер» в итоге получил главный приз Венецианского фестиваля — «Золотого льва». Теперь фильму про клоуна-убийцу СМИ прочат премию «Оскар» как минимум в номинации «Лучший актер». Фильм может стать одним из самых кассовых в этом году и, скорее всего, будет самым успешным в истории кинокомиксов DC, считает кинокритик Esquire и «Медузы» Егор Москвитин: «Пока что самый успешный фильм во вселенной DC — это “Аквамен” — $1,1 млрд. При этом, конечно, его сильно держит возрастное ограничение. Так что я думаю, что безопасным прогнозом будет $1,2 млрд. То есть это явно будет очень хороший результат для DC, но не лучший, если сравнивать с комиксами Marvel. Таких сокрушительных сборов, как у “Мстителей”, конечно, не будет».

В США отнеслись к релизу фильма о кинозлодее со всей серьезностью. Там опасаются повторения событий 2012 года, когда на премьере картины о Бэтмене в кинотеатре произошло массовое убийство. По данным CNN, армия США и полицейские намерены уделить особое внимание безопасности в кинозалах. Когда у самого Хоакина Феникса спросили, не переживает ли он, что фильм вдохновит людей на насилие, он ответил, что это не приходило ему в голову.