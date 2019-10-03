Власти США намерены брать образцы ДНК у иммигрантов

Представители Министерства внутренней безопасности США (DHS) в ходе общения с журналистами ряда американских СМИ сообщили, что администрация намерена выпустить новое постановление о сборе образцов ДНК у мигрантов, пересекающих границу США. Собранные данные будут передаваться в базу генетических данных ФБР и использоваться для повышения эффективности раскрытия личностей преступников в том случае, если преступления совершаются мигрантами, для выявления нелегальных мигрантов, а также для содействия другим государственным ведомствам.

В DHS сообщили, что новые требования будут разработаны Министерством юстиции США, после чего Министерство внутренней безопасности займется их поэтапным внедрением. Сроки для этого процесса пока не определены. До сих образцы ДНК брались у иммигрантов лишь для того, чтобы уточнить родственные связи между взрослыми и ввозимыми ими в США детьми.

Заявление властей уже вызвало обеспокоенность правозащитников, которые считают, что брать образцы ДНК у людей, не совершивших преступлений, равносильно серьезному нарушению неприкосновенности личной жизни. «Принудительный сбор образцов ДНК вызывает серьезную озабоченность нарушениями неприкосновенности личной жизни и гражданских свобод. И этот метод неправомерен, тем более что DHS уже использует менее инвазивные методы идентификации, такие как отпечатки пальцев»,— заявила юрист Американского союза гражданских свобод Вера Эйдельман (цитата по WSJ).

О том, как Верховный суд США подтвердил право администрации отказывать в убежище жителям Центральной Америки, читайте в публикации “Ъ” «Дональд Трамп оставит беженцев за мексиканской границей».

Алена Миклашевская