Суд оправдал бывшего руководителя Росимущества в Пермском крае

Ленинский райсуд Перми вынес оправдательный приговор в отношении бывшего руководителя управления Росимущества по Пермскому краю Галины Постаноговой. Она обвинялась в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) при продаже восьми земельных участков общей площадью более 29 тыс. кв. м в собственность ООО «Капитал-Девелопмент» в 2016 году.

По версии следствия, подписывая соответствующие документы, она присвоила себе полномочия врио руководителя теруправления, хотя таковым не являлась. Кроме того, земли не могли быть переданы без торгов, так как «Капитал-Девелопмент» не использовал их по назначению. В результате бюджету был причинен ущерб в размере более 71 млн руб. Сама госпожа Постаногова своей вины не признала.

В итоге суд установил, что документы о передаче в собственность земли она подписала задним числом и формально на тот момент она являлась заместителем руководителя территориального управления. В то же время в приговоре отмечено, что даже в должности зама она могла подписывать договоры купли-продажи, так как у нее была доверенность на совершение таких действий. Таким образом, преступления госпожа Постаногова не совершала.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ-Прикамье” «Взыскание торгов».

Дмитрий Астахов, Пермь