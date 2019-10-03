«Уральские авиалинии» запускают рейс Харбин-Екатеринбург-Казань

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 27 октября запускает рейсы по маршруту Харбин-Екатеринбург-Казань, говорится в сообщении аэропорта Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты Регионов»). Полеты будут осуществляться по воскресеньям на самолете Airbus A320 вместимостью 156 пассажиров. Время в пути до Казани составит 1 час 30 минут, до Харбина – 6 часов 15 минут.

Сейчас трансферные рейсы через Екатеринбург осуществляются из китайских городов Пекина и Харбина в Прагу, Париж, Рим, Москву и Санкт-Петербург. За восемь месяцев аэропорт Кольцово обслужил порядка 70 тыс. трансферных пассажиров из Китая.

Ранее генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов сообщал о планах запустить беспосадочные рейсы из Екатеринбурга во Владивосток и Хабаровск и не исключал, что откроет рейсы в Токио (Япония).

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