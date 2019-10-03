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Минпромторг предложил не повышать утилизационный сбор для легковых поддержанных автомобилей

Минпромторг подготовил постановление, по которому предлагается во время новой индексации не повышать утилизационный сбор для подержанных легковых автомобилей (старше трех лет) и для большинства подержанных коммерческих машин. О существовании такого документа сообщила газета «Ведомости».

О том, что ставки утильсбора с 1 января 2020 года в среднем могут вырасти на 80%, по легковым автомобилям — на 110%, “Ъ” сообщал 10 сентября. Минпромторг направил в правительство соответствующие расчеты. Аналитики оценивали повышение цен на автомобили на этом фоне в 2–4%.

На данный момент утилизационной сбор на подержанные легковые автомобили (двигатель от 1 до 2 л) составляет 313,8 тыс. руб. По словам собеседника «Ведомостей», когда правительство индексировало сбор в последний раз в 2018 году, то это было сделано с «запасом».

Утильсбор ввели в 2012 году, на рынке его всегда трактовали как компенсацию снижения пошлин после вступления РФ в ВТО. Сначала сбор платили только импортеры, но с 2014 года его формально распространили на весь рынок, а локализованным в РФ автоконцернам выписали взамен промышленные субсидии. Компенсация происходит автоматически при каждом увеличении сбора.

Подробнее о повышении утильсбора читайте в публикации “Ъ” «Цены на машины разгонят утильсбором».

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