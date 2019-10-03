Россия ведет переговоры с Кубой об экспорте пшеницы и продуктов животноводства

Российские компании готовятся к поставкам мясной и молочной продукции на Кубу, в перспективе также рассматривается экспорт пшеницы, сообщил первый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько. Кроме того, он отметил, что инвестиции в запланированный капитальный ремонт энергоблоков на трех ТЭС на предварительно оцениваются в €600-700 млн.

«Проводится работа по дальнейшему открытию кубинского рынка для российской животноводческой продукции. В будущем планируется начать экспорт мясной и молочной продукции»,— сообщил господин Приходько журналистам накануне визита премьер-министра Дмитрия Медведева на Кубу (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, сейчас на поставки аттестованы 16 российских предприятий, они смогут начать экспорт после согласования необходимых ветеринарных сертификатов.

Господин Приходько отметил, что в 2018 году товарооборот сельскохозяйственной продукции и продовольствия между двумя странами вырос более чем в 2 раза — до $68,2 млн против $31,7 млн в 2017 году. «По итогам восьми месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается сокращение торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием между нашими странами на 18%, до $47,8 млн»,— сказал он. По мнению первого замглавы аппарата правительства, показатели товарооборота на уровень, отвечающий потенциалу обеих стран, пока вывести не удалось.

Говоря о проекте по капремонту энергоблоков на трех кубинских ТЭС, господин Приходько напомнил, что «Интер РАО– Экспорт» и государственная электроэнергетическая компания Кубы Energoimport согласовали дорожную карту проекта капитального ремонта десяти энергоблоков по 100 мегаватт на трех кубинских ТЭС. Планируется, что контракт будет подписан в марте 2020 года. «В целях реализации данного проекта планируется привлечение заемного финансирования. Предварительно инвестиции в проект оцениваются в €600-700 млн»,— подчеркнул он.

Напомним, «Интер РАО — Экспорт» (входит в «Интер РАО») до 2026 года отремонтирует 1 ГВт мощности на кубинских ТЭС. Проект, по мнению аналитиков, не столько высокомаржинальный, сколько «политически мотивированный».

Подробнее — в материале “Ъ” «”Интер РАО” отремонтирует ТЭС на Кубе».