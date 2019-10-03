03 октября, четверг
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СМИ: ответственная за санкции США замминистра финансов уходит в бизнес

Заместитель министра финансов США Сигал Манделкер уходит со своей должности, сообщили Bloomberg и The Wall Street Journal. По данным СМИ, она отвечала за проработку санкций в отношении других стран, в том числе против России, КНДР и Венесуэлы. Госпожа Манделкер планирует вернуться к деятельности в частном бизнесе.

Замминистра работала в должности с июня 2017 года. Она также отвечала за финансовую разведку и за пресечение финансирования террористов.

Ранее глава Минфина США Стивен Мнучин говорил, что госпожа Манделкер — сторонница применения «мощных инструментов в сфере экономики» для более безопасного мира.

О том, как санкции США влияют на российский бизнес, читайте в публикации “Ъ” «Российский СПГ атаковали рикошетом».

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