СМИ: ответственная за санкции США замминистра финансов уходит в бизнес

Заместитель министра финансов США Сигал Манделкер уходит со своей должности, сообщили Bloomberg и The Wall Street Journal. По данным СМИ, она отвечала за проработку санкций в отношении других стран, в том числе против России, КНДР и Венесуэлы. Госпожа Манделкер планирует вернуться к деятельности в частном бизнесе.

Замминистра работала в должности с июня 2017 года. Она также отвечала за финансовую разведку и за пресечение финансирования террористов.

Ранее глава Минфина США Стивен Мнучин говорил, что госпожа Манделкер — сторонница применения «мощных инструментов в сфере экономики» для более безопасного мира.

О том, как санкции США влияют на российский бизнес, читайте в публикации “Ъ” «Российский СПГ атаковали рикошетом».