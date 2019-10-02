«Ингосстрах» проиграл суд вдове умершего в отпуске музыканта

Во вторник Мосгорсуд отменил решение Черемушкинского райсуда Москвы о признании нестраховым случая гибели музыканта Андрея Сучилина в португальской клинике в июне 2018 года. Вдове господина Сучилина Лидии Тихонович удалось добиться компенсации морального вреда. В иске к страховой компании СПАО «Ингосстрах» госпожа Тихонович настаивала на компенсации в размере 7,5 млн рублей. После того как в мае 2019 года Черемушкинский суд встал на сторону ответчика, решение было обжаловано в Мосгорсуде. Сегодня суд второй инстанции постановил взыскать с СПАО «Ингосстрах» 200 тыс. рублей компенсации морального вреда и оштрафовал компанию еще на 100 тыс. рублей «за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя».

По мнению Лидии Тихонович, смерть ее супруга стала результатом ненадлежащих действий компании «Ингосстрах», в которой и она, и ее муж были застрахованы перед поездкой на испанский курорт Гран-Канария в мае прошлого года. Перед вылетом в Москву Андрей Сучилин почувствовал себя плохо, но вызванный страховой компанией врач не нашел причин для переноса вылета в Россию. Во время перелета у господина Сучилина начался некроз тканей, самолет совершил экстренную посадку в Португалии, где музыканта срочно госпитализировали. В июне господин Сучилин скончался.

Позднее Лидия Тихонович сообщила “Ъ”, все взаимодействие с представителями страховой компании «от первой минуты до последних секунд было похоже на кошмар».

Также госпожа Тихонович обвинила СПАО «Ингосстрах» в нарушении регламента доставки тела умершего в Россию, однако во время судебного разбирательства в мае этого года представитель «Ингосстраха» заявил, что нарушений со стороны компании не было.

«Сегодня Мосгорсуд признал, что услуга была оказана не должным образом, а решение суда первой инстанции было отменено — сообщила “Ъ” во вторник госпожа Тихонович.— Суд также признал, что страховая компания должна не только предоставлять услуги, но и отвечать за их качество. Я довольна этим фактом, а мои адвокаты — Глеб Глинка и Ирина Карнаух называют такое решение суда прецедентом, который в дальнейшем может помочь людям, оказавшимся в подобной ситуации».

Лидия Тихонович также не исключила, что «страховая компания будет обжаловать решение Мосгорсуда». По словам адвоката Ирины Карнаух, судебное разбирательство со страховой компанией «было сложным в плане предоставления доказательств оказания истцу некачественных услуг». «До того как обратиться в суд, Лидия Андреевна направляла претензию в СПАО "Ингосстрах" с аналогичными требованиями, но компания отказалась удовлетворить претензию,— сообщила “Ъ” госпожа Карнаух.— Закон о правах потребителей предусматривает возможность обращения в суд за взысканием штрафа за отказ удовлетворить требования клиента добровольно. В иске мы в том числе настаивали на взыскании штрафа».

В страховой компании на момент подготовки публикации от комментариев отказались. Как сообщил “Ъ” директор по связям с общественностью СПАО «Ингосстрах» Карен Асоян, для подробного комментария «необходимо дождаться мотивировочной части решения Мосгорсуда».

Мария Старикова