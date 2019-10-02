За полгода выручка «Эконивы» выросла в полтора раза, а прибыль — почти в 13 раз

Выручка головной холдинговой компании ГК «Эконива» Штефана Дюрра Ekosem-Agrar AG за первое полугодие 2019 года составила €156,8 млн, а чистая прибыль €23,2 млн, сообщила пресс-служба компании. По сравнению с аналогичным периодом 2018-го выручка выросла в 1,6 раза (€96,6 млн), а прибыль — в 12,9 раз (€1,8 млн). Совокупный доход — выручка, изменение в остатках пахотных земель, сельхозпродукции и биологических активов, а также прочие операционные доходы — составил €267,1 млн (€162,2 млн в первом полугодии 2018 года). Также с €45 млн до €88,4 млн вырос показатель EBITDA. Рост совокупных активов достиг €1,9 млрд (€1,4 млрд ранее), что объясняется открывшимся в этом году восемью молочным комплексами и строительством еще семи, а также «сезонными эффектами».

Как отметили в компании, 71% или €111,5 млн от выручки приходится на продажу сырого молока — объем его производства в первом полугодии достиг 352 тыс. т. Переработка молока принесла «Экониве» €17,6 млн, растениеводство — €11,1 млн, продажа животных и продуктов животноводства — €8,7 млн. Поголовье КРС увеличилось с 133,1 до 159,2 тыс. голов (из них молочных коров — 80,5 тыс.), а площадь сельхозугодий составила порядка 579 тыс. га (на конец 2018-го — 504 тыс. га). Напомним, по итогам прошлого года выручка «Эконива» составила €240 млн.

Подробнее о планах компании читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Эконива" обозначила масштаб».

Александр Прытков