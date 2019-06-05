«Эконива» увеличила выручку до 240 млн евро

Головная холдинговая компания ГК «Эконива» Штефана Дюрра Ekosem-Agrar AG по итогам 2018 года увеличила выручку от продаж на 37%, до €240 млн, сообщила пресс-служба компании. Совокупный доход — «выручка, изменение стоимости запасов готовой продукции, незавершенного производства, а также биологических активов и прочие операционные доходы» — составил порядка €375 млн, или более чем на 70%. Также улучшился показатель EBITDA: увеличился примерно на 65% до порядка €115 млн.

По данным компании, основой устойчивого положительного развития бизнеса является последовательное увеличение производства сырого молока за прошедшие годы, «которое стало возможно благодаря устойчивым положительным рамочным условиям для инвестиций в российский молочный сектор». При этом, отметили в «Экониве», в 2018 году были зафиксированы «крайне низкие цены на сырое молоко.

Общее поголовье молочного стада КРС выросло в течение года на 42% и составило свыше 133 тыс. голов, что на 39,5 тыс. голов больше, чем в 2017-м. Сейчас оно уже насчитывает 149 тыс. голов. Под контролем ГК по состоянию на апрель находится порядка 554 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в 2017 году «Эконива» владела 322 тыс. га. «В по-прежнему благоприятных условиях для дальнейшего расширения в сфере производства молока продолжится увеличение численности поголовья КРС и производства молока параллельно систематическому расширению направления переработки молока. К концу 2019 года ежегодный валовый надой предположительно составит более 800 тыс. т. По большей части этот рост обусловлен инвестициями, которые были начаты еще в 2018 году»,— добавили в «Экониве».

Александр Прытков