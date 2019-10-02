Памфилова уверена, что кардинальной реформы избирательного законодательства в РФ сейчас быть не может

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила об отсутствии планов кардинально реформировать избирательное законодательство в ближайшее время. По ее мнению, избирательное законодательство должно проистекать из существующего политического вектора.

«Кто-нибудь слышал из вас, что сейчас предлагается серьезное кардинальное изменение политического вектора, политической стратегии? Кто-нибудь слышал, чтобы власть сейчас инициировала какие-то кардинальные изменения в политической сфере? Я не знаю об этом»,— сказала госпожа Памфилова на заседании Научно-экспертного совета при ЦИКе (цитата по «Интерфаксу»).

Глава комиссии хочет усилить влияние ЦИКа вплоть по получение полномочий по возможности снятия председателей региональных избиркомов. «Избирательная система в России должна быть единой, а не параллельной, а часто вообще перпендикулярной, которой никто не указ. Чтобы были реальные у нас полномочия. Я не говорю о жесткой вертикали, но сейчас это превратилось в уродливое вырождение идеи самоуправления»,— сказала госпожа Памфилова.

На заседании глава комиссии отметила, что эксперты не могут инициировать такие вопросы, например, как выборность губернаторов или смена системы избрания депутатов. Она предложила рассмотреть вопрос сбора и проверки подписей. По ее мнению, система устарела и сложна. По ее мнению, подписи можно собирать с помощью портала госуслуг.

Напомним, на прошлой неделе РБК сообщил о предложении госпожи Памфиловой провести масштабную реформу. Среди возможных изменений — отмена досрочного голосования и открепительных удостоверений.

Подробнее — в материале “Ъ” «Реформа избирательной системы обретает очертания».