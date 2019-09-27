Реформа избирательной системы обретает очертания

Глава ЦИК Элла Памфилова предложила масштабную реформу избирательного законодательства. В поправках нашли отражение скандалы на последних выборах в Санкт-Петербурге и Москве. Документы удалось изучить РБК. Среди предлагаемых изменений — отмена досрочного голосования и открепительных удостоверений.

Полностью отменить то же досрочное голосование едва ли получится, говорит эксперт движения «Голос» Василий Вайсберг: «Речь идет не о тотальной отмене. Сейчас на муниципальных выборах должен быть какой-то механизм — или открепительное удостоверение, или досрочное голосование. Смысл в том, что человек, который не может прийти в день выборов, голосует досрочно. Такой пилотный проект был запущен в Москве — люди могли голосовать из других регионов. Человек заранее регистрировался в системе “Мобильный избиратель”, откреплялся от своего участка и прикреплялся к этому цифровому участку. Совсем отказаться от досрочного голосования тоже не получится, поскольку оно также проводится в удаленных местностях — на кораблях, полярных станциях, но про это все забывают».

Также, по данным РБК, предлагается внести коррективы в процедуру сбора подписей. К примеру, сейчас для участия выборах главы региона нужно собрать 5-10% подписей муниципальных депутатов — каждый субъект устанавливает свой порог. Памфилова считает, что процедуру нужно унифицировать и установить лимит на уровне 5%.

В другой инициативе речь идет уже о сборе подписей для участия в выборах депутатов всех уровней — там нужное количество глава ЦИК предлагает снизить с 3% до 0,5%.

В целом обе инициативы справедливы, считает политолог, профессор Высшей школы экономики Алексей Макаркин, но в таком виде эти предложения недостаточны, чтобы серьезно изменить ситуацию на выборах: «Главная проблема в том, что эти проценты надо получить не менее чем в 75% муниципальных образованиях, входящих в состав данного региона. Если нет подписей депутатов от отдаленных районов в рамках области, края или республики, то фильтр ты не преодолеваешь. Там часто отсутствуют представительства оппозиции. Что касается второго предложения о выборе депутатов всех уровней, думаю, что это более существенное изменение, потому что здесь нет этих заблокированных районов. Эти проценты можно собрать в любом месте округа. По опыту Московской городской думы, 3% — это очень много, собрать их крайне тяжело, поэтому снижение порога до 0,5% — это очень удачное решение.

Другое дело, что, наверное, его надо как-то дополнить, чтобы графологи не творили произвол.

В ходе выборов в Московскую городскую думу это все проявилось очень наглядно. Графолог говорил, что те или иные подписи сомнительные, но при этом никакой ответственности за свою позицию он не нес».

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Реформа также предполагает персональную ответственность председателей избиркомов за нарушения. Ранее после скандалов на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге глава ЦИК заявила, что руководителю местного избиркома нужно уйти в отставку.

В Кремле, отвечая на вопрос “Ъ FM”, заявили, что мнение Памфиловой об изменении избирательного законодательства важно, но сейчас в целом эксперты обмениваются мнениями на эту тему, и четко сформированной позиции о необходимости реформы пока нет.

Глеб Силко