Реформа избирательной системы обретает очертания

Глава ЦИК Элла Памфилова предложила масштабную реформу избирательного законодательства. В поправках нашли отражение скандалы на последних выборах в Санкт-Петербурге и Москве. Документы удалось изучить РБК. Среди предлагаемых изменений — отмена досрочного голосования и открепительных удостоверений.
Полностью отменить то же досрочное голосование едва ли получится, говорит эксперт движения «Голос» Василий Вайсберг: «Речь идет не о тотальной отмене. Сейчас на муниципальных выборах должен быть какой-то механизм — или открепительное удостоверение, или досрочное голосование. Смысл в том, что человек, который не может прийти в день выборов, голосует досрочно. Такой пилотный проект был запущен в Москве — люди могли голосовать из других регионов. Человек заранее регистрировался в системе “Мобильный избиратель”, откреплялся от своего участка и прикреплялся к этому цифровому участку. Совсем отказаться от досрочного голосования тоже не получится, поскольку оно также проводится в удаленных местностях — на кораблях, полярных станциях, но про это все забывают».
Также, по данным РБК, предлагается внести коррективы в процедуру сбора подписей. К примеру, сейчас для участия выборах главы региона нужно собрать 5-10% подписей муниципальных депутатов — каждый субъект устанавливает свой порог. Памфилова считает, что процедуру нужно унифицировать и установить лимит на уровне 5%.
В другой инициативе речь идет уже о сборе подписей для участия в выборах депутатов всех уровней — там нужное количество глава ЦИК предлагает снизить с 3% до 0,5%.
В целом обе инициативы справедливы, считает политолог, профессор Высшей школы экономики Алексей Макаркин, но в таком виде эти предложения недостаточны, чтобы серьезно изменить ситуацию на выборах: «Главная проблема в том, что эти проценты надо получить не менее чем в 75% муниципальных образованиях, входящих в состав данного региона. Если нет подписей депутатов от отдаленных районов в рамках области, края или республики, то фильтр ты не преодолеваешь. Там часто отсутствуют представительства оппозиции. Что касается второго предложения о выборе депутатов всех уровней, думаю, что это более существенное изменение, потому что здесь нет этих заблокированных районов. Эти проценты можно собрать в любом месте округа. По опыту Московской городской думы, 3% — это очень много, собрать их крайне тяжело, поэтому снижение порога до 0,5% — это очень удачное решение.
Другое дело, что, наверное, его надо как-то дополнить, чтобы графологи не творили произвол.
В ходе выборов в Московскую городскую думу это все проявилось очень наглядно. Графолог говорил, что те или иные подписи сомнительные, но при этом никакой ответственности за свою позицию он не нес».
Реформа также предполагает персональную ответственность председателей избиркомов за нарушения. Ранее после скандалов на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге глава ЦИК заявила, что руководителю местного избиркома нужно уйти в отставку.
В Кремле, отвечая на вопрос “Ъ FM”, заявили, что мнение Памфиловой об изменении избирательного законодательства важно, но сейчас в целом эксперты обмениваются мнениями на эту тему, и четко сформированной позиции о необходимости реформы пока нет.
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