Путин не увидел ничего компрометирующего в разговоре Трампа и Зеленского

Президент России Владимир Путин не увидел ничего компрометирующего в опубликованной стенограмме телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Любой глава государства должен был обратиться к коллеге с просьбой о расследовании, если бы предполагал возможность коррупционных сделок со стороны бывших сотрудников администрации, считает российский президент.

Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского Читать далее

«Из того, что мы знаем, я вообще не вижу ничего компрометирующего. Трамп обратился к своему коллеге с просьбой расследовать возможные коррупционные сделки бывших сотрудников администрации... Я не увидел, что в ходе этого телефонного разговора Трамп потребовал от Зеленского этот компромат любой ценой и угрожал ему, что не будет оказывать помощь Украине»,— сказал господин Путин в рамках форума «Российская энергетическая неделя» в Москве (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что граждане США также «имеют право знать, были ли там какие-то коррупционные ситуации созданы сотрудниками бывшей администрации».

Напомним, 25 сентября расшифровку июльского телефонного разговора президентов США и Украины опубликовали на сайте Белого дома. До этого спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сообщила, что палата изучит необходимость запуска процедуры импичмента господина Трампа. Причиной послужило то, что американский президент якобы призывал господина Зеленского инициировать расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и своего главного конкурента на предстоящих президентских выборах.

Подробнее о скандале — в материале “Ъ” «У политиков раззвонилось воображение».