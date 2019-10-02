Тамбовская «Росхимзащита» не стала оспаривать предписание о недобросовестной конкуренции в апелляции

АО «Корпорация "Росхимзащита"» (структура «Ростеха») не стала в апелляции оспаривать решение арбитражного суда Тамбовской области о признании недобросовестной конкуренции, сообщила пресс-служба регионального управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС). Ранее ведомство предписало «Росхимзащите» опровергнуть информацию о том, что производимый заводом фильтр-поглотитель ФП-300УБ «обладает значительно лучшими характеристиками в сравнении с их аналогом» — ФП-300. Речь идет о взаимоотношениях компании с Электростальским химико-механическим заводом им. Н.Д. Зелинского (ЭХМЗ), доля в котором есть у корпорации. Тамбовское предприятие направило письма о том, что его фильтры для убежищ лучше, чем изделия ЭХМЗ, в Центробанк и шесть его управлений, Федеральное казначейство, «Росатом» и «Росэнергоатом», «Русгидро», РЖД, «Транснефть» и ряд других компаний.

Не согласившись с решением УФАС, «Росхимзащита» оспорила его в тамбовском арбитраже, однако проиграла дело. После этого компания обратилась с жалобой в 19 арбитражный апелляционный суд. Но до рассмотрения дела по существу от компании поступило ходатайство об отказе, сообщили в УФАС. В августе корпорация исполнила предписание ведомства.

Подробнее о споре читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Поглотители конкуренции».

Александр Прытков