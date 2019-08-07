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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Тамбовская «Росхимзащита» признала свои фильтры не лучшими

ОАО «Корпорация "Росхимзащита"» (структура «Ростеха») исполнила предписание тамбовского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) о прекращении недобросовестной конкуренции, сообщили в ведомстве.

Напомним, УФАС предписало предприятию опровергнуть информацию о том, что производимый заводом фильтр-поглотитель ФП-300УБ «обладает значительно лучшими характеристиками в сравнении с их аналогом» — ФП-300. Речь идет о взаимоотношениях компании с Электростальским химико-механическим заводом им. Н.Д. Зелинского (ЭХМЗ) «Зелинский групп», доля в котором есть у «Росхимзащиты». Тамбовский завод пытался доказать заказчикам, что их фильтры для убежищ лучше, чем изделия ЭХМЗ, созданные по заказу Минобороны. Корпорация отправила письма о преимуществах ФП-300УБ в Центробанк и шесть его управлений, Федеральное казначейство, «Росатом» и «Росэнергоатом» (в том числе на АЭС), «Русгидро», РЖД, «Транснефть» и ряд других компаний.

«Росхимзащита» не согласилась с решением УФАС и безуспешно оспорила его в суде. За неисполнение предписания предприятие было оштрафовано на 110 тыс. руб., при этом срок его исполнения продлили до 1 августа. «В качестве доказательства исполнения было представлено письмо, направленное 22 июля 2019 года в адрес органов власти и хозяйствующих субъектов, с опровержением информации о том, что фильтр-поглотитель обладает значительно лучшими характеристиками»,— пояснили в УФАС.

Подробнее о споре — в материале “Ъ-Черноземье” «Поглотители конкуренции».

Александр Прытков


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