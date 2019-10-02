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Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ   |  купить фото

Путин не видит фундаментальных оснований для колебаний цен на нефть

Несмотря на скачок цен на нефть после недавней атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, фундаментальных оснований для колебаний рынка нет, сказал президент России Владимир Путин. Стабильность обеспечивается в том числе благодаря усилиям России и ОПЕК, считает российский лидер.

«Рассчитываем на твердую последовательную позицию участников формата ОПЕК+, зная, что в самой организации проводится постоянная целенаправленная работа по поддержанию определенной дисциплины по выполнению всех наших договоренностей. Со своей стороны, как вы знаете, Россия придерживается всего того, о чем мы договаривались, и это приносит нам общий результат и общий успех»,— сказал господин Путин в рамках форума «Российская энергетическая неделя» в Москве. Он добавил, что Россия осуждает атаку на саудовские нефтяные объекты. Инициаторы, по мнению господина Путина, не достигли своей цели, поскольку колебания были кратковременными. «Но я был убежден, что все вернется на сегодняшние показатели, потому что фундаментальных оснований для резких колебаний на рынке нет»,— добавил президент России.

Напомним, атака на Saudi Aramco в ночь на 14 сентября привела к снижению добычи до 5,7 млн баррелей нефти в сутки. Позже министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что Эр-Рияд восстановит уровень мощности в нефтедобыче в 11 млн баррелей в сутки к концу сентября, в 12 млн — к концу ноября. 30 сентября Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо сообщил, что Саудовской Аравии удалось полностью восстановить добычу нефти.

Подробнее об атаке и ее последствиях читайте в материале “Ъ” «Нефть призывают из резервов».

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