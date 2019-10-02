Минобороны отрицает испытания С-500 в Сирии

У России нет и не было потребности испытывать зенитную ракетную систему С-500 в Сирии, утверждает Минобороны. Ранее газета «Известия» сообщила, что российские военные успешно испытали С-500 в Сирии.

«С-500 предназначен для борьбы с баллистическими и аэродинамическими целями на больших дальностях. Никакой необходимости в испытаниях и тем более в использовании зенитной ракетной системы С-500 на территории Сирийской Арабской Республики не было и нет»,— говорится в сообщении министерства (цитата по «РИА Новости»).

Военные обратили внимание, что условия для испытания С-500 на полигоне «Ашулук» в Астраханской области «нисколько не легче», чем в Сирии. Минобороны отметило, что для защиты военные объекты в Тартусе и Хмеймиме используются комплексы С-400, «Панцирь-С1», «Тор-М2» и истребители Су-35С.

«Известия» утверждали, что в Сирии прошли проверку элементы российской системы ПВО С-500 «Прометей». При тестировании были выявлены определенные проблемы в работе техники, их удалось быстро устранить.

В мае 2018 года канал CNBC сообщал, что Россия «втихую» провела успешное испытание систем. Американский журнал The National Interest отмечал, что новые ЗРК могут поражать цели на рекордной дальности (больше 480 км) и «внушают страх».