В рамках форума «Дело за малым!» пройдет форум «Мой бизнес»

Форум малого и среднего бизнеса «Дело за малым!», который пройдет в Краснодаре 18-19 октября станет площадкой для федерального форума «Мой бизнес».

По словам организаторов, для мероприятия «Мой бизнес» построят специальную сцену с залом на 500 мест. Она станет второй по масштабу после главной сцены вместимостью 1500 мест.

- Формат мероприятия предполагает двухдневную деловую программу. На сцене в режиме открытых выступлений выступят более 15 спикеров, в их числе Максим Спиридонов - “Нетология-групп”, Илья Кретов - EBay в России, Ана Мавричева - автор книги “Код публичности”, и другие, - рассказали организаторы.

Как сообщили в департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, такая интеграция происходит в рамках нацпроекта «Популяризация предпринимательства». Масштабные форумы «Мой бизнес» проведут в нескольких городах России, в том числе в Краснодаре.

В этом году форум посетит порядка 20 тысяч участников. Программой форума предусмотрены не только лекции, но и практические семинары, воркшопы, бизнес-игры, в которых можно принять участие.

Напомним, что стать участником форума, а также зарегистрироваться на активности, может каждый, достаточно заполнить форму на сайте delozamalim.com.