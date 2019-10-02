Комплекс «Производство 300» в Ижевске повторно выставят на торги

В Ижевске повторно выставят на торги комплекс «Производство 300» АО «Ижевский механический завод-2» на ул. Ленине, 101. Начальная цена лота не изменилась и составляет 826,2 млн руб. При этом аукцион будет идти на понижение — минимальная цена составит 619,7 млн руб., сообщает пресс-служба Российского аукционного дома.

Напомним, что в состав обозначенного комплекса входят 14 административно-производственных зданий общей площадью 96,4 тыс., а также два земельных участка общей площадью 13,7 га. В настоящее время около 4,5 тыс. кв. м площадей сданы в аренду. Имущество уже пытались продать в сентябре, но аукцион признали несостоявшимся.