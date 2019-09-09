Аукцион по продаже производственного комплекса Ижевского механического завода-2 не состоялся

Аукцион по продаже комплекса «Производство 300» АО «Ижевский механический завод-2» на ул. Ленине, 101, признали несостоявшимся. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Российского аукционного дома.

Напомним, что начальная цена комплекса, согласно сведениям о торгах, составляла 826,2 млн руб. Шаг аукциона — 5 млн руб., сумма задатка — 82,6 млн руб. В состав обозначенного комплекса входят 14 административно-производственных зданий общей площадью 96,4 тыс., а также два земельных участка общей площадью 13,7 га. В настоящее время около 4,5 тыс. кв. м площадей сданы в аренду. Торги планировали провести 6 сентября.