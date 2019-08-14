Производственный комплекс Ижевского механического завода-2 выставили на продажу за 826,2 млн рублей

Производственный комплекс АО «Ижевский механический завод-2» на ул. Ленина, 101, выставили на продажу. Начальная цена контракта составляет 826,2 млн руб., сообщает пресс-служба Российского аукционного дома (РАД). Шаг аукциона — 5 млн руб., сумма задатка — 82,6 млн руб.

В состав комплекса входят 14 административно-производственных зданий общей площадью 96,4 тыс., а также два земельных участка общей площадью 13,7 га. В настоящее время около 4,5 тыс. кв. м площадей сданы в аренду. Торги пройдут на электронной площадке ЭТП РАД.