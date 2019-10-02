Узбекистан прорабатывает вопрос присоединения к ЕАЭС

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял решение и прорабатывает вопрос присоединения Узбекистана к Евразийскому экономическому совету (ЕАЭС), сообщила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. После этого у России появятся новые возможности для двустороннего взаимодействия, а также будут устранены «определенные барьеры и преграды, которые существуют в межгосударственных отношениях», считает она.

Сейчас в ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

«Если это произойдет, то, конечно, это будет огромным делом, поскольку это соответствует мировым практикам и учитывает процессы глобализации. Надеюсь, процесс согласования не затянется и мы будем иметь возможность сотрудничать в рамках евразийской семьи»,— сказала госпожа Матвиенко (цитата по «РИА Новости»).

Ранее лидеры стран ЕАЭС одобрили концепцию общего финансового рынка. До этого Евразийская экономическая комиссия направила странам ЕАЭС проект предложений по развитию интеграции в рамках союза.

Подробности — в материале “Ъ” «Евразийский союз описал мечту об интеграции».