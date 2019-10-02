Умер автор музыки к «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели

Композитор Гия Канчели умер в возрасте 84 лет, сообщил «Первый канал Грузии» со ссылкой на родственников артиста. Композитор был госпитализирован в клинику из-за ухудшения здоровья.

Господин Канчели имел звание народного артиста СССР, а также был лауреатом Государственной премии СССР. Он сочинил музыку к фильмам «Мимино», «Кин-дза-дза», «Не горюй!» и другим. Также написал музыку для множества спектаклей, среди которых «Гамлет», «Борис Годунов» и прочие. В 1988 году был награжден премией «Ника» за лучшую музыку к фильму («Кин-дза-дза»).

Подробнее о композиторе читайте в публикации “Ъ” «Умер композитор Гия Канчели».