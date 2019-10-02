Сенаторы США призвала ввести санкции против российских чиновников за нарушение прав человека

Группа американских сенаторов из 11 человек обратилась к госсекретарю США Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с призывом ввести санкции против российских должностных лиц за нарушение прав человека, в том числе лидеров оппозиции. Текст письма (.pdf) опубликован на сайте одного из авторов обращения, сенатора от штата Флорида Марко Рубио.

«Мы обращаемся к вам с просьбой принять меры в ответ на продолжающиеся действия российского правительства в отношении диссидентов и лидеров оппозиции, включая политически мотивированное лишение свободы многих российских граждан. Мы настоятельно призываем вас использовать существующие полномочия в соответствии с законодательством США, включая закон "О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" и "Глобальный акт Магнитского", для введения адресных санкций в отношении российских государственных должностных лиц, ответственных за эти нарушения прав человека»,— говорится в документе.

По словам авторов обращения, некоторые ответственные «за произвольное лишение свободы» уже подпали под санкции, но многие другие — нет. Среди тех, кто еще не понес наказание, сенаторы назвали генерального прокурора России Юрия Чайку и министра юстиции Александра Коновалова.

Напомним, летом в Москве проходили акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму и против политических репрессий. На них задержали более 2 тыс. человек. Суд уже приговорил некоторых из них к реальным срокам. Накануне в Москве прошел митинг в поддержку фигурантов «Московского дела».

Подробнее о протестах в Москве и их последствиях — в материалах “Ъ”.