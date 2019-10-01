Работу очистных сооружений кировского предприятия приостановят из-за неприятного запаха

По решению Октябрьского райсуда (Киров) эксплуатацию очистных сооружений ООО «Дион» (находится на площадке Кировского биохимического завода на улице Луганской) приостановят из-за превышения в 3 раза допустимого количества выбросов в атмосферу загрязняющих веществ (метантиола). Повышенное содержание таких веществ в воздухе стало причиной неприятного запаха, на который жаловались жители улиц Дзержинского и Луганской. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Как ранее было установлено, «Дион» в течение долгого времени не выполняет предписания об устранении нарушений при контроле за качеством воздуха. С требованием о приостановлении работы очистных сооружений в суд обратился региональный межрайонный природоохранный прокурор. Его требования удовлетворены, решение суда в законную силу пока не вступило.

Ранее из-за массовых жалоб жителей на неприятный запах было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил выброса загрязняющих веществ при эксплуатации промышленных объектов.

Анастасия Еремина