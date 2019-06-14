В Кирове возбудили дело о загрязнении воздуха после неприятного запаха

После жалоб жителей Кирова на неприятный запах в городе было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил выброса загрязняющих веществ при эксплуатации промышленных объектов. Как сообщает региональная прокуратура, дело расследуется по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»).

Органами дознания УМВД по Кирову было установлено, что одно из промышленных предприятий с апреля по май 2019 года нарушало правила выброса веществ в воздух. Это привело к превышению более чем в три раза предельно допустимой концентрации метантиола в воздухе.

По информации правительства Кировской области, в мае было зафиксировано превышение допустимой концентрации сероводорода в воздухе в полтора раза. За прошедший месяц региональное управление Росприроднадзора также неоднократно отмечало превышение содержания в воздухе загрязняющих веществ. «Источником запахов потенциально могут быть два предприятия, расположенные на промплощадке “Биохимзавода”, которые являются объектами федерального надзора», – сообщает пресс-служба регионального правительства.

Прокуратура Кировской области взяла расследование дела на контроль. Для наблюдения за состоянием воздуха сформирована межведомственная группа с участием представителей управлений Росприроднадзора и Роспотребнадзора, а также регионального министерства охраны окружающей среды.

Анастасия Еремина