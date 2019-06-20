Кировская прокуратура требует приостановить работу объекта из-за неприятного запаха

Кировская межрайонная природоохранная прокуратура направила в суд исковое требование о приостановке использования очистных сооружений ООО «Дион» (находится на территории Кировского биохимического завода), сообщает пресс-служба регионального ведомства. Деятельность компании привела к появлению неприятного запаха в городе.

Установлено, что «Дион» нарушил правила выброса загрязняющих веществ в атмосферу и правила охраны окружающей среды. Из-за этого допустимая концентрация в воздухе метантиола была превышена более чем в три раза. Этим был вызван неприятный запах, на который поступили многочисленные жалобы горожан.

Кроме того удалось выявить, что «Дион» длительное время не выполняет требования об устранении нарушений. «Предприятием не отслеживалась концентрация ряда специфических загрязнителей атмосферного воздуха, не определена периодичность замеров качества воздуха в санитарно-защитной зоне и в зоне влияния выбросов предприятия, не согласовано размещение постов наблюдения и перечня загрязняющих веществ, подлежащих контролю, а проводимые предприятиям анализы атмосферного воздуха проводились лабораторией, не аккредитованной в установленном порядке», – говорится в сообщении региональной прокуратуры. Иск подан в Октябрьский райсуд Кирова.

Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил выброса загрязняющих веществ при эксплуатации промышленных объектов. Дело расследуется по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»).

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Дион» было зарегистрировано в Кирове в 2013 году с минимальным уставным капиталом в 10 тыс. руб. Основным видом является агентская деятельность по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами. Директором предприятия и бенефициаром является Владимир Рязанов. По итогам 2017 года выручка компании составила 597,6 млн руб., чистая прибыль не раскрывается.

Анастасия Еремина