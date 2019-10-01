На срочное погашение долгов ЧАТ из бюджета Челябинска выделили 528 млн рублей

Депутаты челябинской городской думы одобрили изменения бюджета города на 2019 год и плановый период 2020-2021 года. Расходная часть увеличена на 528 млн руб. Средства пойдут на погашение субсидиарной задолженности мэрии по обязательствам муниципального предприятия-банкрота «Челябинский автобусный транспорт» (МУП «ЧАТ», принадлежит администрации Челябинска).

Как доложила депутатам председатель комитета финансов Челябинска Ирина Кузнецова, дефицит будет покрыт за счет банковских кредитов. «Изменение бюджета обусловлено увеличением расходов в ведомственной структуре на общую сумму 528,1 млн руб. за счет увеличения объемов привлечения кредитов у кредитных организаций в валюте Российской Федерации. Предлагается увеличение расходов для исполнения судебного акта в пользу МУП “Челябинский автотранспорт”. Срок исполнения данного судебного акта – 5 октября 2019 года», - сообщила Ирина Кузнецова.

Председатель челябинской городской думы Андрей Шмидт отметил, что у мэрии нет другого выхода, кроме как исполнить в срок решение суда. «Есть судебное решение, есть исполнительный лист, который мы обязаны исполнить. Принято решение о том, чтобы в бюджете предусмотреть соответствующие средства», - подчеркнул господин Шмидт.

В конце августа 576,1 млн руб. на погашение субсидиарной задолженности мэрии по обязательствам «ЧАТа» уже выделялись из бюджета Челябинска. Тогда решение принималось с расчетом на то, что суд одобрит рассрочку выплаты долга на три года. Челябинские чиновники, в случае положительного решения, рассчитывали в этом году направить на выплату долга 48 млн руб., в 2020-м — 192 млн руб. в 2021-м — 336,1 млн руб. Однако в сентябре арбитражный суд Челябинской области отказался идти навстречу администрации. Мэрия должна внести всю сумму долга сразу до 5 октября.

Решение о взыскании с муниципального образования «город Челябинск» за счет казны 576,1 млн руб. в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам предприятия-должника было принято арбитражным судом региона 21 мая этого года в рамках дела о банкротстве ЧАТ. Основным кредитором МУП является управление ФНС России по Челябинской области, сумма требований которого составляет почти 410 млн руб.