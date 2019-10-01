МТС выплатит дивиденды на 17,3 млрд рублей за первое полугодие

Акционеры МТС одобрили выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие 2019 года на сумму 17,346 млрд руб. Решение было принято на общем собрании акционеров 30 сентября, сообщается в пресс-релизе компании.

Выплата на одну обыкновенную акцию составит 8,68 руб., на одну АДР (американская депозитная расписка) — 17,36 руб. Список лиц на получение дивидендов будет закрыт 14 октября. Выплаты дивидендов завершатся 19 ноября.

Напомним, по итогам 2018 года акционеры МТС утвердили дивиденды на сумму 39,927 млрд руб. Самые большие дивиденды в тот год выплатили «Газпром» (393,2 млрд руб. ) и Сбербанк (361,4 млрд руб.).

О том, какие компании выплатили самые крупные дивиденды по итогам 2018 года, читайте в приложении “Ъ”.