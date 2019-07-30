Совет директоров МТС рекомендовал дивиденды за первое полугодие в 8,68 рублей на акцию

Совет директоров МТС рекомендовал промежуточные дивиденды за первое полугодие 2019 года размере 8,68 руб. на одну обыкновенную акцию и 17,36 руб. на одну АДР.

В поступившем в “Ъ” сообщении говорится, что общая сумма промежуточных дивидендов может составить 17,346 млрд руб.

Акционеры должны утвердить размер дивидендов на внеочередном собрании 30 сентября.

По итогам 2018 года акционеры утвердили дивиденды в размере 19,98 руб. на акцию (39,96 руб. на АДР) на сумму 39,927 млрд руб.

Кроме того, была утверждена новая организационная структура группы и были согласованы новые позиции, которые будут находиться в прямом подчинении президента МТС. «Обновленная структура компании поможет МТС реализовать технологический потенциал и внести значительный вклад в цифровизацию российской экономики и повышение качества жизни и комфорта каждого человека»,— отметил председатель cовета директоров Феликс Евтушенков.