Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает, какие замки возводил «король-строитель», и как одно из его творений увековечила студия Disney.

Бавария сегодня и удивительные замки, которые построил Людвиг II — король-строитель, как называют его сами баварцы. А биографы считают его самой загадочной и трагической фигурой своего времени. Гийом Аполлинер писал о нем как о «лунном короле», а Поль Верлен посвящал ему сонеты. Габриэле д'Аннунцио преклонялся перед ним, говоря, что покорен мощью гордости и уединения Людвига, мечтавшего о вселенском одиночестве горных высот и сказочных замков, о невозможном, о безумном, с точки зрения погрязшей в практицизме толпы.

Король терпеть не мог политику, войны, государственные дела. Как только требовалось решить какой-нибудь неотложный вопрос, он попросту исчезал. Потом долго жаловался Вагнеру на несовершенство мира. Людвиг был влюблен в композитора и в архитектуру. Наиболее известное его творение — замок Нойшванштайн — «Новый лебединый камень», один из самых красивых замков мира. Даже компания Disney взяла его за образец для замка «Спящей красавицы». Так вот, все залы уникального строения Людвиг назвал именами музыкальных героев Вагнера. Он строил замки для уединения, а сегодня к ним ломятся толпы туристов. Но они действительно прекрасны, как и музыка Вагнера. «Лебединый камень» высится над глубочайшей пропастью у водопада, Лидерхоф расположен на границе с Австрией в Оберау, а Херренкимзе — посреди озера Кимзе, на острове. Это маленький, очаровательный Версаль. Людвиг строил его в пору увлечения архитектурой французского короля Людовика XIV.

Неутомимый баварский созидатель постоянно нуждался в деньгах. Однажды чуть не половину дня бегал за казначеем с криками: «Высечь собаку, выколоть ему глаза!» Какую красоту он подарил миру, люди поняли только десятилетия спустя, когда странного короля уже не было в живых. Он утонул, или его утопили, а может, покончил жизнь самоубийством — настоящая причина неизвестна до сих пор.